Харьков официально номинирован на проведение Суперкубка УЕФА

Закончился срок приема заявок на проведение еврокубковых финалов 2021 года. Заявочные досье в УЕФА подали девять ассоциированных стран, среди которых и Украина.
Напомним, процедура подачи заявок на проведения финалов Лиги Чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги Чемпионов УЕФА среди женщин и Суперкубка УЕФА на 2021 год была начата в октябре 2018 года.
В итоге, стадион "Металист" в Харькове был выбран одним из претендентов на проведение матча за Суперкубок УЕФА, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Конкурентами украинской заявки будут: Северная Ирландия (стадион "Виндзор Парк" в Белфасте), Финляндия (стадион "Олимпийский" в Хельсинки) и Беларусь (стадион "Динамо" в Минске).
Финал Лиги Европы пройдет либо на "Динамо-Арене" в Тбилиси (Грузия), либо на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье (Испания).
На право проведения финала Лиги Чемпионов претендует "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге (Россия) и "Арена Мюнхен" (Германия).
Точно известно, что финал Лиги Чемпионов УЕФА среди женщин пройдет в шведском Гетеборге, на "Гамла Уллеви".
Хозяина матча за Суперкубок УЕФА 2021 года УЕФА назовет 29 мая 2019 года.
Напомним, в прошлом году Киев принимал финал Лиги Чемпионов.