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Акции "Ювентуса" рухнули после поражения от "Атлетико" в Лиге Чемпионов

Туринцы уступили в Мадриде 0:2.

Акции "Ювентуса" рухнули после поражения от "Атлетико" в Лиге Чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ювентус" на выезде уступил "Атлетико" 0:2, чем поставил под сомнение свой выход в четвертьфинал турнира.

На это событие моментально отреагировали акционеры "Старой синьоры". По сообщению Calcio e Finanza акции туринского клуба за день упали на 12%.

Еще в среду утром цена одной акции составляла 1,45 евро, а уже на следующий день упала до отметки в 1,29 евро.

Также издание утверждает, что потери итальянского клуба составят более 10,5 млн евро, если команде не удастся пройти в следующий раунд ЛЧ.

Ответный поединок между "Ювентусом" и "Атлетико" состоится в Турине 12 марта.

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