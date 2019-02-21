Фото: EPA/UPG Криштиану Роналду

"Матрасники" добились неожиданной, но заслуженной победы 2:0.

При относительно равной игре в первом тайме, во второй половине встречи хозяева полностью доминировали на поле, создав ряд голевых моментов.

При этом футболисты "Атлетико" трижды забили гол в ворота Войцеха Щесны, один из которых был отменен арбитром после просмотра VAR из-за очень сомнительного нарушения правил на игроке "Ювентуса". Если бы не это решение рефери, положение "Старой синьоры" перед ответным поединком в Турине могло быть куда более плачевным.

Но и 0:2 – это не тот результат, за которым туринцы ехали в столицу Испании.