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После матча в Мадриде "Ювентус" с Роналду поставил под большое сомнение свой выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Туринцы уступили "Атлетико" 0:2.

Криштиану Роналду
Фото: EPA/UPG
Криштиану Роналду
В рамках первого матча стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов "Атлетико" на "Ванда Метрополитано" принимал "Ювентус".

"Матрасники" добились неожиданной, но заслуженной победы 2:0.

При относительно равной игре в первом тайме, во второй половине встречи хозяева полностью доминировали на поле, создав ряд голевых моментов.

При этом футболисты "Атлетико" трижды забили гол в ворота Войцеха Щесны, один из которых был отменен арбитром после просмотра VAR из-за очень сомнительного нарушения правил на игроке "Ювентуса". Если бы не это решение рефери, положение "Старой синьоры" перед ответным поединком в Турине могло быть куда более плачевным.

Но и 0:2 – это не тот результат, за которым туринцы ехали в столицу Испании.

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