Свитолина обыграла экс-первую ракетку мира и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу в третьем круге турнира серии Премьер 5 в Дубае.

Об этом сообщает пресс-служба WTA.

В матче третьего круга соревнований шестая сеяная Свитолина в двух сетах разгромила 12-ю ракетку турнира испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 6:1, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 4 минуты. За матч Элина дважды подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейков.

За выход в полуфинал турнира в Дубае Свитолина сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро.

Напомним, Свитолина уже дважды побеждала на турнире в Дубае: в 2017 году она обыграла в финале Каролин Возняцьки из Дании, а в 2018-м - россиянку Дарью Касаткину.