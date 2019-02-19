ПСЖ готов выложить 60 млн фунтов за воспитанника своей академии

Маттео Гендузи в матче с полтавской "Ворсклой"

Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи может покинуть лондонский клуб этим летом. Как утверждает The Express, в подписании 19-летнего француза заинтересован "Пари Сен-Жермен".

"Арсенал" готов продать Гендузи за 60 млн фунтов, утверждает издание.

Парижане рассчитывают трансфером Гендузи заменить Адриана Рабьо, покидающего клуб свободным агентом.

Контракт Гендузи с "канонирами" рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Гендузи провел 33 матча за "Арсенал" и забил 1 гол.

Напомним, 19-летний Маттео является воспитанником ПСЖ, однако покинул парижский клуб, так и не подписав профессиональный контракт.

В 2016 году подписал контракт с французским "Лорьяном". Летом прошлого года Маттео был продан за 8 млн евро в "Арсенал".