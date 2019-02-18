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Зидан поставил два условия "Челси", – СМИ

Француз может сменить Маурицио Сарри.

Зидан поставил два условия "Челси", – СМИ
Зинедин Зидан
Фото: EPA/UPG

Французский специалист Зинедин Зидан поставил руководству "Челси" два условия, перед тем, как согласиться возглавить лондонский клуб, сообщает The Sun.

Он хотел бы получить на трансферы не менее 200 млн фунтов и сохранить хавбека Эдена Азара.

При этом круг летних трансферов "по Зидану" должен выглядеть так: форвард "Интера" Мауро Икарди, полузащитник "Реала" Иско, а также защитники Калиду Кулибали ("Наполи") и Алекс Телье ("Порту"), которые будут стоить около 291 млн фунтов.

Фото: thesun.co.uk
Так может выглядеть стартовый состав "Челси".

Вместе с тем, "пенсионеры" готовы выставить на трансфер таких игроков, как Каллум Хадсон-Одой, Маркос Алонсо, Виллиан, Педро, Андреас Кристенсен, Мичи Батшуайи и Тэмми Абрахам, отмечает издание.

Напомним, что в 2018 году Зидан вместе с "Реалом" в третий раз подряд выиграл Лигу Чемпионов. Француз стал первым в истории футбола специалистом, кто выиграл этот турнир три раза подряд.

Заметим, что никто до "Реала" не выигрывал ЛЧ и двух раз подряд.

После завершения сезона-2017/18 Зидан покинул пост наставника "сливочных".

Сейчас "Челси" возглавляет Маурицио Сарри. Команда после 26 туров Английской Премьер-Лиги занимает шестое место в таблице.

Сегодня "Челси" на "Стэмфорд Бридж" в рамках 1/8 финала Кубка Англии принимает "Манчестер Юнайтед".

От исходы этого противостояния будет зависеть перспектива остаться у руля клуба с западного Лондона итальянского специалиста.

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