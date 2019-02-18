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В итальянской Серии С команда уступила сопернику со счетом 0:20

"Про Пьяченца" на грани исчезновения, как профессиональный клуб.

В итальянской Серии С команда уступила сопернику со счетом 0:20
Фото: gianlucadimarzio.com

В матче 27-го тура итальянской Серии С (аналог украинской Второй лиги) между "Кунео" и "Про Пьяченцой" было забито 20 голов, и все влетели в ворота гостей.

Стоит отметить, что после первого тайма счет был 16:0.

Дело в том, что "Про Пьяченца" испытывает огромные проблемы с финансированием, команду покинул тренер, а футболисты первой команды получили статус свободных агентов. Но руководство клуба не хочет исключения из чемпионата, поэтому в матчах регулярного чемпионата выпускает игроков молодежной команды.

В игре с "Кунео" в старте команды вышли 7 футболистов, все возрастом 16-19 лет. Уже во втором тайме к команде на поле добавился массажист.

При этом правила допускают участие команды в игре, если в ее составе есть, как минимум 6 человек.

Напомним, в одном из матчей Серии С тренер "Луккезе" "вырубил" своего визави ударом головой.

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