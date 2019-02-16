"Манчестер Юнайтед" готов выложить 70 млн фунтов за экс-игрока "Манчестер Сити"

Клуб с "Олд Траффорд" уже отправил официальный запрос о приобретении Джейдона Санчо

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос в дортмундскую "Боруссию" насчет трансфера Джейдона Санчо, сообщает The Sun.

В ответ немецкий клуб сообщил, что будет готова отпустить 18-летнего вингера за 70 млн фунтов, уточняет издание.

Воспитанник академии другого клуба из Манчестера - "Манчестер Сити", в августе 2017 Санчо подписал контракт с "Боруссией", где в этом сезоне совершил настоящий прорыв в своем развитии.

Санчо забил восемь голов и отдал 10 результативных передач в 28 матчах за "шмелей", а также дебютировал за сборную Англии.

Как утверждает источник издания, МЮ готов выложить требуемую "Боруссией" сумму в летнее трансферное окно.

Стоит добавить, что 15 процентов от этой суммы достанется "Сити" как бывшему клубу Санчо.