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Во время матча 1/16 финала Лиги Европы "Олимпиакос" - "Динамо" (2:2) в сектор болельщиков "бело-синих" неожиданно ворвалась греческая полиция, в результате пострадали фаны киевского клуба.

О причинах возникновения конфликта пока не сообщается.

Отметим, что перед матчем в Пирее ультрас "Динамо" вступили в противостояние с местными болельщиками, которые использовали ножи и дубинки. Некоторые фанаты киевской команды получили ножевые ранения, сообщает sportarena.com.

Фото: sportarena.com

Стоит добавить, что в матче с "Динамо" болельщики "Олимпиакоса" на трибунах вывесили российский флаг, сообщает isport.ua.

Однако после того, как один из секьюрити попросил убрать флаг, фанаты оперативно его демонтировали.