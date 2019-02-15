Жена Руни заявила, что подаст на развод, если Уэйн не начнет лечиться от алкоголизма

Жена экс-капитана "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйна Руни пригрозила мужу разводом, если он не пройдет курс реабилитации от алкоголизма, сообщает The Sun.
Колин рассчитывала, что переезд в США поможет любимому человеку победить зависимость, но ничего не изменилось.
За 10 лет семейной жизни брак Уэйна и Колин несколько раз оказывался на грани краха из-за алкоголя и супружеской неверности Уэйна. И если с последним семейной паре как-то удалось стабилизировать проблему, то с алкоголизмом всё обстоит намного сложнее.
В начале этой недели журналисты заметили Колин в магазине без обручального кольца.
Добавим, что Руни встретил свою жену (в девичестве - Маклафлин), когда они оба были в последнем классе средней школы. Они поженились 12 июня 2008 года, через шесть лет после знакомства.
У Уэйна и Колин четверо детей, и все - мальчики: Кай, Клей, Кит и Касс.