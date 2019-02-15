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Жена Руни заявила, что подаст на развод, если Уэйн не начнет лечиться от алкоголизма

Колин настроена очень серьезно.

Жена Руни заявила, что подаст на развод, если Уэйн не начнет лечиться от алкоголизма
Колин со старшим сыном Каем
Фото: EPA/UPG

Жена экс-капитана "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйна Руни пригрозила мужу разводом, если он не пройдет курс реабилитации от алкоголизма, сообщает The Sun.

Колин рассчитывала, что переезд в США поможет любимому человеку победить зависимость, но ничего не изменилось.

За 10 лет семейной жизни брак Уэйна и Колин несколько раз оказывался на грани краха из-за алкоголя и супружеской неверности Уэйна. И если с последним семейной паре как-то удалось стабилизировать проблему, то с алкоголизмом всё обстоит намного сложнее.

 В начале этой недели журналисты заметили Колин в магазине без обручального кольца.

Фото: thesun.co.uk
Несколько дней назад в США, где за клуб MLS "Ди Си Юнайтед" играет Уэйн, прилетела ее мать, чтобы поддержать дочь в трудный момент.

Добавим, что Руни встретил свою жену (в девичестве - Маклафлин), когда они оба были в последнем классе средней школы. Они поженились 12 июня 2008 года, через шесть лет после знакомства.

У Уэйна и Колин четверо детей, и все - мальчики: Кай, Клей, Кит и Касс.

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