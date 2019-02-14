Главный тренер "Голден Стэйт Уорриорз" Стив Керр был удален с площадки в концовке выездного матча регулярного чемпионата НБА с "Портленд Трэйл Блэйзерс" (107:129).
За четыре минуты до конца последней четверти форвард "Уорриорз" Дрэймонд Грин получил неспортивный фол первой степени за нарушение правил на центровом "Трэйл Блэйзерс" Заке Коллинсе.
С этим решением рефери был явно не согласен главный тренер "Воинов". Керр начал спорить с судьей и очень быстро вышел из себя. 53-летний специалист в ярости бросил планшет на паркет, после чего продолжил полемику с арбитром, которому ничего не оставалось, как удалить вспыльчивого наставника до конца встречи, выписав предварительно Керру два технических фола.
This is the flagrant foul that led to Steve Kerr spiking his clipboard and getting tossed. pic.twitter.com/3FK224Wuhn— SportsCenter (@SportsCenter) 14 февраля 2019 г.