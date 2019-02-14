Фото: EPA/UPG Стив Керр еще в своем конструктивном состоянии

Главный тренер "Голден Стэйт Уорриорз" Стив Керр был удален с площадки в концовке выездного матча регулярного чемпионата НБА с "Портленд Трэйл Блэйзерс" (107:129).

За четыре минуты до конца последней четверти форвард "Уорриорз" Дрэймонд Грин получил неспортивный фол первой степени за нарушение правил на центровом "Трэйл Блэйзерс" Заке Коллинсе.

С этим решением рефери был явно не согласен главный тренер "Воинов". Керр начал спорить с судьей и очень быстро вышел из себя. 53-летний специалист в ярости бросил планшет на паркет, после чего продолжил полемику с арбитром, которому ничего не оставалось, как удалить вспыльчивого наставника до конца встречи, выписав предварительно Керру два технических фола.