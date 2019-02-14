Двукратная олимпийская чемпионка должна быть признана мужчиной, - IAAF

Двукратная олимпийская чемпионка (2012 и 2016 годов), двукратная чемпионка мира на дистанции 800 метров Кастер Семеня должна быть признана мужчиной, которая ощущает себя женщиной, считают юристы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), сообщает The Times.

При этом издание уточняет, что в организации на протяжении пяти дней активно обсуждается этот вопрос.

Дело в том, что в организме 28-летней представительницы ЮАР обнаружен повышенный уровень тестостерона, который свойственен мужчинам.

В IAAF склонны принять следующее решение: все спортсменки, у которых в результате медицинских тестов будет обнаружен аналогичный уровень тестостерона, следует считать мужчинами в биологическом смысле, однако разрешить им идентифицировать себя как женщин и позволить участвовать в женских соревнованиях.

При этом в IIAF считают, что Семеня и остальные спортсменки с повышенным уровнем тестостерона должны попросту принимать препараты, ограничивающие его рост.

Добавим, что свой первый олимпийский титул за Игры-2012 Семеня получила после дисквалификации в 2017 году за нарушение антидопинговых правил россиянки Марии Савиновой, финишировавшей в Лондоне первой.