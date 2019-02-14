Накануне на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме состоялся поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Аяксом" и "Реалом" (1:2).

На 39-й минуте футболисты "Аякса" после розыгрыша углового удара забили гол в ворота Тибо Куртуа.

Однако хозяева радовались недолго – у рефери поединка, словенца Дамира Скомины было свое видение ситуации. Воспользовавшись подсказкой телевизора, Скомина гол отменил.

Дело в том, что после подачи с углового игрок "Аякса" Николас Тальяфико забил гол головой на добивании, но арбитр усмотрел нарушение у другого футболиста хозяев. В момент удара Тальяфико Душан Тадич находился в офсайде и мешал Куртуа сыграть в мяч.

Фото: Скриншот

Скомина принял абсолютно правильное решение.

Отметим, что со стадии плей-офф УЕФА приняла решение использовать в поединках систему VAR.

В данном случае, эта система помогла "Реалу" восстановить справедливость.

Интересующий момент - на 2:11 трансляции.