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В Лиге Чемпионов впервые отменили гол при помощи видеоповтора

Соучастники произошедшего – игроки "Аякса" и "Реала".

В Лиге Чемпионов впервые отменили гол при помощи видеоповтора
Дамир Скомина в момент принятия решения
Фото: EPA/UPG

Накануне на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме состоялся поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Аяксом" и "Реалом" (1:2).

На 39-й минуте футболисты "Аякса" после розыгрыша углового удара забили гол в ворота Тибо Куртуа.

Однако хозяева радовались недолго – у рефери поединка, словенца Дамира Скомины было свое видение ситуации. Воспользовавшись подсказкой телевизора, Скомина гол отменил.

Дело в том, что после подачи с углового игрок "Аякса" Николас Тальяфико забил гол головой на добивании, но арбитр усмотрел нарушение у другого футболиста хозяев. В момент удара Тальяфико Душан Тадич находился в офсайде и мешал Куртуа сыграть в мяч.

Фото: Скриншот

Скомина принял абсолютно правильное решение.

Отметим, что со стадии плей-офф УЕФА приняла решение использовать в поединках систему VAR.

В данном случае, эта система помогла "Реалу" восстановить справедливость.

Интересующий момент - на 2:11 трансляции.

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