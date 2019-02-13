Победитель в Кубке конструкторов пяти последних сезонов – команда Mercedes представила свой болид на сезон 2019 года.
По традиции, немецкая команда совместила презентацию новой машины с ее обкаткой на трассе в Сильверстоуне.
Презентация Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+ прошла под девизом: "Новый сезон. Новый вид. Прежние цели".
Машина выполнена в привычной гамме, команда ставит перед собой привычные цели – сохранить лидерство в обоих зачетах чемпионата мира в классе машин Формула-1.
Отметим, в отличие от остальных команд, представивших лишь новую ливрею на прошлогодних шасси, в Mercedes привезли в Сильверстоун реальную машину 2019 года, совместив обкатку со съемочным днем для партнеров и спонсоров.
Пилотами "Мерседес" останутся пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас.