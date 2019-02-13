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В экс-игрока "Манчестер Юнайтед" в матче Лиги Чемпионов на "Олд Траффорд" бросили бутылку пива

Ди Мария получил горячий прием от фанов МЮ.

Анхель Ди Мария
Фото: EPA/UPG
Анхель Ди Мария

Неприятный эпизод произошел во время первого матча стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед""Пари Сен-Жермен" (0:2), который прошел накануне на "Олд Траффорд".

Вингер парижан Анхель Ди Мария пошел подавать угловой, и в этот момент рядом с ним упала практически полная бутылка пива.

Аргентинец оценил "юмор" фанов МЮ, поднял бутылку и сделал вид, что попил пивка, а затем отбросил бутылку в сторону и сделал подачу.

Отметим, "любовь" фанатов "красных дьяволов" к Ди Марии вполне объяснима – аргентинец в августе 2014 года перешел в "Манчестер Юнайтед". Заплаченные за его трансфер 59,7 млн фунтов стали, на тот момент, рекордом для английских клубов. Однако проявить себя на "Олд Траффорд" Анхель не сумел – через год он был продан в ПСЖ. Сумма трансфера составила 63 млн. евро.

Обзор матча.

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