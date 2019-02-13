Фото: EPA/UPG Анхель Ди Мария

Неприятный эпизод произошел во время первого матча стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" – "Пари Сен-Жермен" (0:2), который прошел накануне на "Олд Траффорд".

Вингер парижан Анхель Ди Мария пошел подавать угловой, и в этот момент рядом с ним упала практически полная бутылка пива.

Аргентинец оценил "юмор" фанов МЮ, поднял бутылку и сделал вид, что попил пивка, а затем отбросил бутылку в сторону и сделал подачу.

then Di Maria thought about drinking a beer Man United fans threw at him…



And then he assisted on the second PSG goal…



Have a day, lad pic.twitter.com/I5NvinRHCp — Henry Bushnell (@HenryBushnell) 12 февраля 2019 г.

Отметим, "любовь" фанатов "красных дьяволов" к Ди Марии вполне объяснима – аргентинец в августе 2014 года перешел в "Манчестер Юнайтед". Заплаченные за его трансфер 59,7 млн фунтов стали, на тот момент, рекордом для английских клубов. Однако проявить себя на "Олд Траффорд" Анхель не сумел – через год он был продан в ПСЖ. Сумма трансфера составила 63 млн. евро.

Обзор матча.