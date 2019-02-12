Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
Мосійчук проти Супрун. Репортаж з судового засідання
Мосійчук проти Супрун. Репортаж з судового засідання
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
За красиві очі. Історії харасменту в українських університетах
За красиві очі. Історії харасменту в українських університетах
Жизнь после Томоса: первое заседание Синода ПЦУ
Жизнь после Томоса: первое заседание Синода ПЦУ
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
​В Украине могут изъять из продажи более 1 тыс. импортных видов виски, - ЕБА
​В Украине могут изъять из продажи более 1 тыс. импортных видов виски, - ЕБА
Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
ГлавнаяСпорт

Рэмси подписал предварительный контракт с "Ювентусом" с зарплатой 450 тысяч евро в неделю

Летом валлиец станет партнером Криштиану Роналду.

Рэмси подписал предварительный контракт с "Ювентусом" с зарплатой 450 тысяч евро в неделю
Аарон Рэмси в поединке Лиги Европы против "Ворсклы"
Фото: EPA/UPG

Полузащитник "Арсенала" и сборной Уэльса Аарон Рэмси заключил предварительное соглашение с "Ювентусом", сообщает официальный сайт чемпиона Италии.

Контракт 28-летнего валлийца рассчитан на 4 года. По информации ВВС, он будет зарабатывать около 450 тыс. евро в неделю (23,4 млн евро в год).

Добавим, что "Старая синьора" подпишет Рэмси в качестве свободного агента. Этим фактом может быть обусловлена столь высокая зарплата Аарона.

Рэмси перешел в стан "канониров" в 2008 году из "Кардиффа". За это время Аарон выиграл с "Арсеналом" по 3 Кубка и Суперкубка Англии.

В нынешнем сезоне на счету валлийца 22 матча в Английской Премьер-Лиге, в которых Аарон забил 2 мяча и сделал 6 ассистов.

Аарон Рэмси
Фото: EPA/UPG
Аарон Рэмси

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также