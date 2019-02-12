Рэмси подписал предварительный контракт с "Ювентусом" с зарплатой 450 тысяч евро в неделю

Полузащитник "Арсенала" и сборной Уэльса Аарон Рэмси заключил предварительное соглашение с "Ювентусом", сообщает официальный сайт чемпиона Италии.

Контракт 28-летнего валлийца рассчитан на 4 года. По информации ВВС, он будет зарабатывать около 450 тыс. евро в неделю (23,4 млн евро в год).

Добавим, что "Старая синьора" подпишет Рэмси в качестве свободного агента. Этим фактом может быть обусловлена столь высокая зарплата Аарона.

Рэмси перешел в стан "канониров" в 2008 году из "Кардиффа". За это время Аарон выиграл с "Арсеналом" по 3 Кубка и Суперкубка Англии.

В нынешнем сезоне на счету валлийца 22 матча в Английской Премьер-Лиге, в которых Аарон забил 2 мяча и сделал 6 ассистов.