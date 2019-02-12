Фото: EPA/UPG

Где-то на бескрайних теренах песчано-каменистой пустыни Сонора, что в районе американо-мексиканской границы, возле одиноко "пасущейся" заправки "на колесах" совершенно случайно встретились форварды "Барселоны" и "Ливерпуля", соответственно Лионель Месси и Мохамед Салах.

Еще более странно, что в минимаркете при АЗС оказалась лишь единственная банка Pepsi.

И, конечно же, Лео и Мо захотели эту банку оставить себе.

Развернулась красочная баталия, в которой победителем вышел случайный прохожий, если можно назвать прохожего в пустыне Сонора.

Лионель Месси и Мохамед Салах снялись в рекламе Pepsi.