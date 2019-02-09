На выезде был обыгран "Фулхэм".

В рамках 26-го тура Английской Премьер-Лиги "Мачестер Юнайтед" на "Крэвен Коттедж" в Лондоне встречался с "Фулхэмом".

"Красные дьяволы" одержали уверенную победу 3:0 – дублем отметился Поль Погба, которому подсобил Антони Марсьяль.

Благодаря победе на "Крэвен Коттедж" МЮ ворвался в Топ-4 АПЛ, опередив на 1 очко земляков "Фулхэма" – "Челси" и "Арсенал".

Стоит добавить, что с момента назначения Уле Гуннара Сольскьяера на пост главного тренера "МанЮнайтед" клуб с "Олд Траффорд" одержал десятую победу во всех турнирах при одной ничьей.