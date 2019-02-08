Россия выиграла группу Кубка Федерации и может сыграть с Украиной в стыковом матче

Женская сборная России по теннису выиграла оба матча Кубка Федерации на групповом этапе у Польши и Дании, и досрочно заняла первое место в группе А.

Чтобы попасть в плей-офф и побороться за место в Мировой группе, россиянки сыграют с победителем второй группы, где играет Украина.

Напомним, после двух игровых дней в Первой группе Евро-Африканской зоны сборная Украины набрала 1 очко (проигрыш Швеции и выигрыш у Болгарии с одинаковым счетом 2:1).

В группе лидирует сборная Швеции с двумя победами в активе, у Украины и Болгарии по одному выигрышу, а Эстония потеряла шансы на выход из группы.

Сегодня Швеция проведет заключительную встречу в группе со сборной Болгарии, а Украина сыграет на центральном корте против Эстонии.

Обязательным условием для прохода Украины является победа наших девушек над Эстонией и поражение Швеции от Болгарии. В таком случае у трех сборных будут равные показатели набранных очков, и победитель будет определен по дополнительным показателям.