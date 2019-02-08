Британская полиция подтвердила, что найденное тело в разбившемся самолете принадлежит Сале

Тело, найденное после крушения самолета на морском дне Ла-Манша, было идентифицировано британской полицией как принадлежащее Эмилиано Сала, сообщает Sky Sports.
Ранее сообщалось, что спасатели нашли на дне Ла-Манша самолет, на котором летел футболист "Кардиффа".
Напомним, Сала, после подписания контракта с валлийским клубом, направлялся из Нанта в Кардифф частным самолетом, когда тот пропал с радаров.
С борта футболист успел отправить голосовое сообщение о том, что самолет вот-вот развалится.
Спустя несколько дней поисков полиция прекратила поисковую операцию, которая не дала никаких результатов.
Лишь после сбора частных пожертвований, поиски удалось продолжить.
По мнению экспертов, лайнер мог упасть из-за обледенения на крыльях.
Стоит добавить, что пилота Дэвида Ибботсона пока не нашли.