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Британская полиция подтвердила, что найденное тело в разбившемся самолете принадлежит Сале

Коронер идентифицировал погибшего футболиста.

Эмилиано Сала
Фото: skysports.com
Эмилиано Сала

Тело, найденное после крушения самолета на морском дне Ла-Манша, было идентифицировано британской полицией как принадлежащее Эмилиано Сала, сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли на дне Ла-Манша самолет, на котором летел футболист "Кардиффа".

Напомним, Сала, после подписания контракта с валлийским клубом, направлялся из Нанта в Кардифф частным самолетом, когда тот пропал с радаров. 

С борта футболист успел отправить голосовое сообщение о том, что самолет вот-вот развалится. 

Спустя несколько дней поисков полиция прекратила поисковую операцию, которая не дала никаких результатов.

Лишь после сбора частных пожертвований, поиски удалось продолжить.

По мнению экспертов, лайнер мог упасть из-за обледенения на крыльях.

Стоит добавить, что пилота Дэвида Ибботсона пока не нашли.

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