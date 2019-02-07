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Игрок "Манчестер Юнайтед" поведал, о чем Сольскьяер говорит игрокам перед каждым матчем

Джесси Лингард стремится исполнить инструкции коуча.

Игрок "Манчестер Юнайтед" поведал, о чем Сольскьяер говорит игрокам перед каждым матчем
Уле Гуннар Сольскьяер и Джесси Лингард
Фото: EPA/UPG

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард дал интервью, в котором рассказал, о чем говорит главный тренер команды Уле Гуннар Сольскьяер перед каждым матчем.

"Он говорит нам: "Наслаждайтесь игрой. Играйте с улыбкой на лице, играйте в атакующий футбол и выигрывайте матч", - цитирует Лингарда The Telegraph.

45-летний норвежский специалист возглавил манкунианцев в декабре 2018 года после увольнения Жозе Моуриньо. Под его руководством "красные дьяволы" сыграли 10 матчей во всех турнирах, одержав 9 побед и один раз сыграв вничью.

Подопечные Сольскьяера после 25 туров занимают пятое место в турнирной таблице Анлийской Премьер-Лиги, набрав 48 очков, и на 2 очка отстают от попадания в Топ-4.

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