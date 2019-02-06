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"Барселона" сыграет в сегодняшнем матче Кубка Испании с "Реалом" в футболках с фамилиями на китайском

Выглядит это забавно.

Барселона
Фото: ФК "Барселона"
Барселона

"Барселона" в честь китайского Нового года сыграет против "Реала" в футболках с именами, написанными иероглифами в китайской транскрипции.

Оказывается, пять букв в фамилии Месси можно заменить на два иероглифа.

Несколько сложнее будет "читаться" фамилия Суареса. 

И, на удивление, в фамилии Коутиньо будет использоваться столько же иероглифов, как и в фамилии Суарес - по четыре.

Эль-Класико состоится сегодня на Ноу Камп в рамках первого полуфинального матча Кубка Испании.

Начало поединка в 22:00 по Киеву.

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