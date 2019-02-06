"Барселона" в честь китайского Нового года сыграет против "Реала" в футболках с именами, написанными иероглифами в китайской транскрипции.
Оказывается, пять букв в фамилии Месси можно заменить на два иероглифа.
Несколько сложнее будет "читаться" фамилия Суареса.
И, на удивление, в фамилии Коутиньо будет использоваться столько же иероглифов, как и в фамилии Суарес - по четыре.
Эль-Класико состоится сегодня на Ноу Камп в рамках первого полуфинального матча Кубка Испании.
Начало поединка в 22:00 по Киеву.
🤩 #ElClásico d'aquest dimecres serà molt especial... Els jugadors del Barça lluïran el seu nom en xinès per celebrar l'Any Nou Xinès 🎉— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 5 февраля 2019 г.
为庆祝中国新年，明晚的国家德比红蓝军团将身披印有中文名字的球衣 pic.twitter.com/pu63lBXw7k