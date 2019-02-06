Арестованному в ОАЭ британцу грозит 15 лет тюрьмы из-за футболки сборной Катара

Фото: EPA/UPG Эмир Катара Тамим бин Аль Тани приветствует национальную команду с победой в Кубке Азии

Британский болельщик из Вулверхэмптона Али Исса Ахмад может сесть в тюрьму из-за того, что надел футболку сборной Катара, информирует isport.ua.

Британец приехал в Эмираты на матч 1/8 финала Кубка Азии Катар – Ирак (1:0), после которого его задержали, уточняет издание.

По информации британских СМИ, 26-летнему болельщику грозит штраф 119 тыс. евро, а также срок до 15 лет.

С лета 2017 года в ОАЭ запретили проявлять поддержку Катара в любой форме в связи с политической ситуацией в регионе.

Напомним, сборная Катара впервые в своей истории выиграла Кубок Азии.