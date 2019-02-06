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В высшем дивизионе Голландии вместо детей-талисманчиков команду на поле выводили 65-летние мужчины

Ноу-хау от руководства "Де Графсхап".

Де Графсхап
Фото: degraafschap.nl
Де Графсхап

Перед матчем 20-го тура чемпионата Голландии между командами "Де Графсхап" и "Бреда", который состоялся 1 февраля, болельщики на стадионе "Де Вейверберг" стали свидетелями необычной картины. 

Игроки "Де Графсхап" выводили за руку на поле не привычных детей-талисманчиков, а взрослых 65-летних мужчин.

Дело в том, что клуб с Дутинхема был основан 1 февраля 1954 года, и руководство Superboeren, в День 65-летия клуба решило отметить эту дату оригинальным способом - футболисты вывели на поле 11 мужчин, которые родились именно 1 февраля 1954 года.

Отметим, что футболистов "Бреды" сопровождали обычные дети-талисманчики.

Добавим, что в битве аутсайдеров (обе команды занимают два последних места в турнирной таблице) победу одержали конечно же юбиляры, отгрузившие сопернику 3 безответные мяча.

За счет этой победы "Де Графсхап" рокирнулся с "Бредой" в таблице чемпионата, став предпоследней командой.

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