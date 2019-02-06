Фото: degraafschap.nl Де Графсхап

Перед матчем 20-го тура чемпионата Голландии между командами "Де Графсхап" и "Бреда", который состоялся 1 февраля, болельщики на стадионе "Де Вейверберг" стали свидетелями необычной картины.

Игроки "Де Графсхап" выводили за руку на поле не привычных детей-талисманчиков, а взрослых 65-летних мужчин.

🙋🏻‍♂️Goedemorgen Superboeren🤩



Zo’n 1️⃣2️⃣ uur geleden werd de speciale opkomst van onze mannen, samen met de jubilarissen ter ere van het 65-jarig bestaan van @DeGraafschap vastgelegd in een vernieuwde spelerstunnel🎥#DG65jaar pic.twitter.com/ygd1gPKFwb — De Graafschap (@DeGraafschap) 2 февраля 2019 г.

Дело в том, что клуб с Дутинхема был основан 1 февраля 1954 года, и руководство Superboeren, в День 65-летия клуба решило отметить эту дату оригинальным способом - футболисты вывели на поле 11 мужчин, которые родились именно 1 февраля 1954 года.

Отметим, что футболистов "Бреды" сопровождали обычные дети-талисманчики.

Добавим, что в битве аутсайдеров (обе команды занимают два последних места в турнирной таблице) победу одержали конечно же юбиляры, отгрузившие сопернику 3 безответные мяча.

За счет этой победы "Де Графсхап" рокирнулся с "Бредой" в таблице чемпионата, став предпоследней командой.