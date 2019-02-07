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Руководство "Бордо" отстранило игрока от тренировок за неуместный шопинг в Париже

Янн Карамо делал покупки в то время, как его команда проигрывала матч Лиги 1.

Руководство "Бордо" отстранило игрока от тренировок за неуместный шопинг в Париже
​Янн Карамо
Фото: EPA/UPG

Руководство французского клуба "Бордо" отстранило от тренировок команды атакующего полузащитника Янна Карамо, сообщает L'Equipe. 

Такое решение было принято из-за неподобающего поведения футболиста, отмечает издание.

Арендованный у миланского "Интера" Янн разместил в своем аккаунте в прямом эфире фотографии из Instagram, в которых он хвастался тем, что осуществлял покупки в столице Франции.

Фаны "Бордо" это увидели. Все бы ничего, но 20-летний футболист гулял по Парижу в то время, как его команда играла выездной пропущенный матч 18-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (0:1).

Болельщики выразили протест боссам клуба, заявив, что они не хотят, чтобы такой игрок выступал за "Бордо".

В текущем сезоне Карамо сыграл в 15 матчах за жирондинский клуб, забив 3 гола и отдав 1 результативную передачу.

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