На "Ноу Камп" "Барселона" и "Реал" провели первый полуфинальный матч Кубка Испании

В рамках первого полуфинального матча Кубка Короля в Барселоне местный одноименный клуб и действующий обладатель Кубка Испании принимал мадридский "Реал".
Встреча завершилась вничью 1:1.
Абсолютно неожиданно уже на 6-й минуте счет открыли гости. В голевой атаке "Реала" футболисты "Барселоны" в каждом из эпизодов проигрывали в темпе – вначале на фланге не предотвратили кросс в штрафную площадь от Винисиуса Жуниора, затем не сумели накрыть Карима Бензема и, в завершении, проиграли в позиции Лукасу Васкесу 0:1.
"Барса" была несколько обескуражена. Мало кто ожидал от "бланкос" столь эффективной игры. Шутка-ли, владение мячом в это время было 60 на 40 в пользу гостей.
Подопечные Эрнесто Вальверде стали приходить в себя лишь под занавес первого тайма.
Во втором тайме "блаугранас" взвинтили темп. Защитные построения "Реала" стали постепенно проседать.
На 57-й минуте у "Барсы" прошла великолепная фирменная атака с забросом мяча за спину защитникам на Хорди Альбу. В комбинации поучаствовал Луис Суарес, а завершил Малком 1:1.
Обороне "Реала" стало еще сложнее. Но гости выстояли и добыли столь нужную результативную ничью.
Всё должно решиться 27 февраля в ответном поединке на "Сантьяго Бернабеу".