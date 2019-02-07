На "Ноу Камп" "Барселона" и "Реал" провели первый полуфинальный матч Кубка Испании

В рамках первого полуфинального матча Кубка Короля в Барселоне местный одноименный клуб и действующий обладатель Кубка Испании принимал мадридский "Реал".

Встреча завершилась вничью 1:1.

Абсолютно неожиданно уже на 6-й минуте счет открыли гости. В голевой атаке "Реала" футболисты "Барселоны" в каждом из эпизодов проигрывали в темпе – вначале на фланге не предотвратили кросс в штрафную площадь от Винисиуса Жуниора, затем не сумели накрыть Карима Бензема и, в завершении, проиграли в позиции Лукасу Васкесу 0:1.

Фото: EPA/UPG

В дальнейшем подопечные Сантьяго Солари своей игрой в первые полчаса напомнили всем, что на "Ноу Камп" приехал обладатель Лиги Чемпионов трех последних сезонов. Самоотдача и синхронные действия в обороне, стремительные контратаки – всё это было в арсенале футболистов "Реала".

"Барса" была несколько обескуражена. Мало кто ожидал от "бланкос" столь эффективной игры. Шутка-ли, владение мячом в это время было 60 на 40 в пользу гостей.

Подопечные Эрнесто Вальверде стали приходить в себя лишь под занавес первого тайма.

Во втором тайме "блаугранас" взвинтили темп. Защитные построения "Реала" стали постепенно проседать.

На 57-й минуте у "Барсы" прошла великолепная фирменная атака с забросом мяча за спину защитникам на Хорди Альбу. В комбинации поучаствовал Луис Суарес, а завершил Малком 1:1.

Фото: EPA/UPG Малком

Через 6 минут на поле появился Лионель Месси , чье участие в матче было под вопросом из-за травмы.

Обороне "Реала" стало еще сложнее. Но гости выстояли и добыли столь нужную результативную ничью.

Всё должно решиться 27 февраля в ответном поединке на "Сантьяго Бернабеу".