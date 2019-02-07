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Между "Нантом" и "Кардиффом" разгорается скандал из-за Эмилиано Сала

Валлийский клуб отказывается пока платить за футболиста.

Между "Нантом" и "Кардиффом" разгорается скандал из-за Эмилиано Сала
Эмилиано Сала
Фото: instagram.com/emilianosala9

"Нант" потребовал у "Кардиффа" выплатить им 15 млн фунтов за переход форварда Эмилиано Сала, сообщает Daily Mail.

"Кардифф" объявил о переходе аргентинского игрока за день до его исчезновения. Деньги за трансфер клуб так и не перечислил. Французский клуб пригрозил судебным иском, если они не получают платеж в течение 10 дней", - сообщает издание.

Впрочем, "Кардифф" не собирается платить за Сала пока не найдется сам футболист или его тело.

В финансовую сторону сделки вмешался и другой французский клуб – "Бордо", который требует от "Нанта" 50% от суммы трансфера Сала в "Кардифф" – именно такой процент от перепродажи игрока был указан в пункте контракта Сала, когда он перешел в "Нант" из "Бордо" в 2015 году.

Стоит добавить, что "Кардифф" сумел застраховать сделку с Сала на сумму до 16 млн. Однако валлийский клуб все равно может понести убытки, если учитывать выплату семьи игрока недополученной выгоды за 3,5 года действия контракта Сала.

В таком случае, убыток "Кардиффа" составит 25 млн фунтов, а чистый убыток - 9 млн.

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