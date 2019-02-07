Для Ярмоленко этот сезон завершен

Об этом поведал главный тренер "Вест Хэма".

Украинский легионер "Вест Хэма Андрей Ярмоленко, в связи с полученной в октябре травмой ахилла, больше не сыграет в нынешнем розыгрыше Английской Премьер-Лиги, сообщил главный тренер "молотков" Мануэль Пеллегрини на пресс-конференции накануне матча 26-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас".

По словам аргентинского специалиста, Андрей Ярмоленко, Уинстон Рид и Карлос Санчес уже не помогут команде в текущем сезоне, отмечается на официальном сайте клуба с восточного Лондона.

Сроки его восстановления пока неизвестны.

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" летом прошлого года из дортмундской "Боруссии" за 20 млн евро.

В нынешнем сезоне украинский хавбек провел 10 встреч во всех турнирах за "Вест Хэм", забив 2 гола и сделав 1 ассист.