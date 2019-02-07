Первой из команд Фомулы-1 свой новый болид на сезон 2019 года представила команда Haas. Отметим, теперь основными цветами болида стали черный и золотой – цвета нового титульного спонсора команды Rich Energy.
На изображениях Haas VF-19, на котором команда будет выступать в новом сезоне можно заметить визуальные изменения – упрощенное переднее антикрыло из пяти элементов. Переднее антикрыло стало на 200 миллиметров шире и на 20 миллиметров выше, а заднее – на 100 миллиметров шире и на 20 миллиметров выше.
Напомним, в прошлом сезоне Haas заняла пятое место в Кубке конструкторов. Это лучший результат команды, дебютировавшей в Ф1 в 2016 году.
Основные технические характеристики:
- Двигатель: Ferrari 062, V6, рабочий объём 1,6 л, скорость вращения коленчатого вала – до 15000 об/мин
- Шасси: углеволокно и композитные сотовые структуры
- Корпусные детали: углеволокно
- Передняя и задняя подвеска: независимая подвеска, основанная на использовании толкателей, торсионные пружины впереди и сзади
- Трансмиссия: разработанная Ferrari продольно расположенная коробка передач, секвентальная, с электронным управлением и минимальным временем переключения (8 передних и одна задняя передача)
- Тормоза: Диски и тормозные накладки из углеволокна, 6-поршневые суппорты
- Сиденье гонщика: конструкция из углепластика, изготовленная с учётом параметров конкретного гонщика
- Общая ширина: 2000 мм
- Вес: 743 кг (вместе с гонщиком)