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Первая команда Формулы-1 представила, как будут выглядеть болиды в новом сезоне

Команда Haas первой представила ливрею новой машины.

Первой из команд Фомулы-1 свой новый болид на сезон 2019 года представила команда Haas. Отметим, теперь основными цветами болида стали черный и золотой – цвета нового титульного спонсора команды Rich Energy.

Фото: haasf1team.com
Фото: haasf1team.com
Фото: haasf1team.com

На изображениях Haas VF-19, на котором команда будет выступать в новом сезоне можно заметить визуальные изменения – упрощенное переднее антикрыло из пяти элементов. Переднее антикрыло стало на 200 миллиметров шире и на 20 миллиметров выше, а заднее – на 100 миллиметров шире и на 20 миллиметров выше.

Напомним, в прошлом сезоне Haas заняла пятое место в Кубке конструкторов. Это лучший результат команды, дебютировавшей в Ф1 в 2016 году.

Основные технические характеристики:

  • Двигатель: Ferrari 062, V6, рабочий объём 1,6 л, скорость вращения коленчатого вала – до 15000 об/мин
  • Шасси: углеволокно и композитные сотовые структуры
  • Корпусные детали: углеволокно
  • Передняя и задняя подвеска: независимая подвеска, основанная на использовании толкателей, торсионные пружины впереди и сзади
  • Трансмиссия: разработанная Ferrari продольно расположенная коробка передач, секвентальная, с электронным управлением и минимальным временем переключения (8 передних и одна задняя передача)
  • Тормоза: Диски и тормозные накладки из углеволокна, 6-поршневые суппорты
  • Сиденье гонщика: конструкция из углепластика, изготовленная с учётом параметров конкретного гонщика
  • Общая ширина: 2000 мм
  • Вес: 743 кг (вместе с гонщиком)
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