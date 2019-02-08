Две украинские биатлонистки сумели попасть в очки на этапе Кубка мира в Канаде

На стартовавшем в канадском Кенморе седьмом этапе Кубка мира по биатлону прошла женская индивидуальная гонка на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

Первое время показала норвежка Тирил Экхофф, бежавшая очень быстро, но допустившая на огневом рубеже один промах.

Второй стала чешка Маркета Давидова, третье место заняла итальянка Лиза Витоцци.

Лучшей из украинок довольно неожиданно стала Яна Бондарь, показавшая 27-й результат при двух промахах. Также в очковую зону вошла Елена Пидгрушная с одним промахом занявшая 36-е место. Очки в Кубке мира начисляются за попадание в топ-40.

Кучно расположились и остальные украинские биатлонистки - Надежда Белкина заняла 41-е место, вслед за ней финишировала Юлия Джима, еще через три позиции расположилась ее тезка – Журавок.

Итоги гонки: