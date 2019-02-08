В ПСЖ готовы потратить 200 млн евро на приобретение двух игроков, - СМИ

"Пари Сен-Жермен" планирует на летнюю трансферную кампанию два масштабных приобретения, сообщает Tuttosport.
Оба трансфера касаются игроков "Наполи", уточняет издание.
Парижане заинтересовались защитником Калиду Кулибали и полузащитником Алланом.
На этих игроков чемпионы Франции готовы потратить 200 млн евро.
В этом сезоне Кулибали сыграл 28 матчей и отдал две голевые передачи. Игроком также активно интересуются "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Реал".
Аллан провел 27 матчей в этом сезоне, в которых отдал 2 результативные передачи. Зимой ПСЖ уже пытался приобрести хавбека.