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Художник изобразил Эмилиано Сала перед лестницей на небеса

Официально стало известно, что аргентинец погиб.

Портал Sporturescu опубликовал рисунок в честь игрока "Кардифф Сити" Эмилиано Салы, который 21 января погиб в авиакатастрофе. Художник изобразил аргентинца перед лестницей на небеса, на которых его ждут скончавшиеся футболисты Давиде Астори, Даниэль Харке, Шейк Тиоте, Антонио Пуэрта, Миклос Фехер, Марк Вивьен Фоэ, Пьермарио Морозини, а также клуб "Шапекоэнсе".

 

Тело 28-летнего аргентинца было обнаружено на дне Ла-Манша на борту самолета, на котором игрок летел из Нанта в расположение своего нового клуба.

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