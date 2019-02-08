Портал Sporturescu опубликовал рисунок в честь игрока "Кардифф Сити" Эмилиано Салы, который 21 января погиб в авиакатастрофе. Художник изобразил аргентинца перед лестницей на небеса, на которых его ждут скончавшиеся футболисты Давиде Астори, Даниэль Харке, Шейк Тиоте, Антонио Пуэрта, Миклос Фехер, Марк Вивьен Фоэ, Пьермарио Морозини, а также клуб "Шапекоэнсе".

Тело 28-летнего аргентинца было обнаружено на дне Ла-Манша на борту самолета, на котором игрок летел из Нанта в расположение своего нового клуба.