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Обладательница Большого Глобуса-2018 по биатлону потеряла винтовку на этапе Кубка мира

Кайса Мякяряйнен пропустила рейс в Солт-Лейк-Сити на этап Кубка мира.

Обладательница Большого Глобуса-2018 по биатлону потеряла винтовку на этапе Кубка мира
Кайса Мякяряйнен
Фото: EPA/UPG

Обладательница Большого Глобуса-2018, финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен столкнулась с трудностями по пути на очередной этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити из канадского Кэнмора.

Мякяряйнен собралась лететь из Кэнмора через Сиэтл, но рейс был отменен. В итоге финка решила лететь через Торонто, но в канадском городе спортсменка несколько часов не могла найти свою винтовку, из-за чего пропустила рейс на Солт-Лейк-Сити, сообщает "Советский спорт", ссылаясь на Yle.

Поздно вечером 11 февраля Мякяряйнен прибыла в Атланту, где осталась на ночь. Сегодня биатлонистка продолжит путь в Солт-Лейк-Сити.

При этом издание не уточняет, нашлась ли винтовка.

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