Игроки представили, что они на городском пляже.

Матч чемпионата России по водному поло между казанским "Синтезом" и волгоградским "Спартаком" был прерван из-за массовой драки, сообщает "Волгоградская правда".

За 4 минуты до конца матча при счете 9:6 в пользу волгоградцев сразу несколько ватерполистов сцепились в драке, к которым на помощь поддтянулись и другие "полевые" игроки.

В потасовке приняли участие и запасные. Судьи остановили матч.

Судейская коллегия должна принять решение, засчитать победу ватерполистам-спартаковцам или же матч будет переигран.