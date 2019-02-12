Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Мосійчук проти Супрун. Репортаж з судового засідання
Мосійчук проти Супрун. Репортаж з судового засідання
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Жизнь после Томоса: первое заседание Синода ПЦУ
Жизнь после Томоса: первое заседание Синода ПЦУ
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
​В Украине могут изъять из продажи более 1 тыс. импортных видов виски, - ЕБА
​В Украине могут изъять из продажи более 1 тыс. импортных видов виски, - ЕБА
За красиві очі. Історії харасменту в українських університетах
За красиві очі. Історії харасменту в українських університетах
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
ГлавнаяСпорт

"Барселона" в финансовом кризисе: клуб взял многомиллионный кредит, чтобы оплатить трансферы

Финансовые перспективы "блаугранас" не такие радужные, как футбольные.

"Барселона" в финансовом кризисе: клуб взял многомиллионный кредит, чтобы оплатить трансферы
Фото: твиттер

Руководство "Барселоны" обратилось к двум американским инвестиционным фондам, чтобы взять кредит, сообщает Todomercadoweb.

Размер кредита составляет 140 млн евро. Каталонский клуб обосновал целенаправленность взятия займа – активностью на летнем трансферном рынке.

Стоит отметить, что каталонцы должны будут вернуть 140 млн в течение ближайших пяти лет. Процент кредитного договора составляет 1,8%.

Добавим, что средства могут пойти не только на приобретение новых игроков, если учитывать уровень зарплат игроков "Барселоны", который за прошлый финансовый год составил астрономическую сумму в 562 млн евро.

Заметим, это самый высокий показатель среди всех европейских клубов, которые выиграли в прошлом сезоне национальные чемпионаты.

Для сравнения, зарплаты игроков "Пари Сен-Жермен" составили 332 млн евро, а "Манчестер Сити" - "только" 293 млн евро.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также