"Барселона" в финансовом кризисе: клуб взял многомиллионный кредит, чтобы оплатить трансферы

Финансовые перспективы "блаугранас" не такие радужные, как футбольные.

Руководство "Барселоны" обратилось к двум американским инвестиционным фондам, чтобы взять кредит, сообщает Todomercadoweb.

Размер кредита составляет 140 млн евро. Каталонский клуб обосновал целенаправленность взятия займа – активностью на летнем трансферном рынке.

Стоит отметить, что каталонцы должны будут вернуть 140 млн в течение ближайших пяти лет. Процент кредитного договора составляет 1,8%.

Добавим, что средства могут пойти не только на приобретение новых игроков, если учитывать уровень зарплат игроков "Барселоны", который за прошлый финансовый год составил астрономическую сумму в 562 млн евро.

Заметим, это самый высокий показатель среди всех европейских клубов, которые выиграли в прошлом сезоне национальные чемпионаты.

Для сравнения, зарплаты игроков "Пари Сен-Жермен" составили 332 млн евро, а "Манчестер Сити" - "только" 293 млн евро.