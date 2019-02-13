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Ракицкий приносит неудачу "Зениту" в матче Лиги Европы

"Фенербахче" обыграл "Зенит" 1:0.

Фото: EPA/UPG

В Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" состоялся первый поединок стадии 1/16 финала Лиги Европы между "Фенербахче" и "Зенитом".

Благодаря единственному голу Ислама Слимани на 21-й минуте, матч завершился победой хозяев 1:0.

Добавим, что под занавес первого тайма гости имели реальный шанс счет сравнять, однако Роберт Мак не реализовал пенальти.

Отметим, что в составе санкт-петербуржцев в официальных матчах дебютировал экс-защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий, который уже на 5-й минуте получил желтую карточку.

Напомним, в ближайший четверг в европейскую весну вступают два украинских клуба - "Шахтер" и киевское "Динамо".

"Горняки" свой поединок проведут в Харькове против немецкого "Айнтрахта", а киевляне сыграют в Пирее против местного "Олимпиакоса".

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