Умер легендарный форвард киевского "Динамо" Виталий Хмельницкий

13 февраля, на 76-м году перестало биться сердце легендарного форварда киевского "Динамо" Виталия Григорьевича Хмельницкого.

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

"Один из лучших отечественных футболистов своего поколения, за период с 1965-го по 1972-й годы Хмельницкий провел более 200 матчей в составе "Динамо", четыре раза став чемпионом СССР и один раз - обладателем Кубка СССР. Долгое время Хмельницкий работал в футбольной школе киевского "Динамо", детским тренером, а также в отделе селекции. Многие его воспитанники стали известными и достигли большого успеха на профессиональном уровне", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце января умер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа.