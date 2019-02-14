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Умер легендарный форвард киевского "Динамо" Виталий Хмельницкий

Ему было 75 лет.

Умер легендарный форвард киевского "Динамо" Виталий Хмельницкий
Виталий Хмельницкий
Фото: fcdynamo.kiev.ua

13 февраля, на 76-м году перестало биться сердце легендарного форварда киевского "Динамо" Виталия Григорьевича Хмельницкого.

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

"Один из лучших отечественных футболистов своего поколения, за период с 1965-го по 1972-й годы Хмельницкий провел более 200 матчей в составе "Динамо", четыре раза став чемпионом СССР и один раз - обладателем Кубка СССР. Долгое время Хмельницкий работал в футбольной школе киевского "Динамо", детским тренером, а также в отделе селекции. Многие его воспитанники стали известными и достигли большого успеха на профессиональном уровне", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце января умер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа.

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