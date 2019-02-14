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Игрок НБА установил феноменальное достижение: набрал больше 30 очков в 31 матче подряд

Джеймс Харден стал вторым игроком после Чемберлена, набравшим больше 30 очков в 31 матче подряд.

Игрок НБА установил феноменальное достижение: набрал больше 30 очков в 31 матче подряд
Джеймс Харден (справа)
Фото: EPA/UPG

Защитник клуба НБА "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден продолжает устанавливать рекорды результативности в регулярном чемпионате.

На этот раз 29-летний игрок набрал больше 30 очков в 31-м поединке подряд.

Накануне Харден набрал 42 очка в выездной игре "Ракет" против "Тимбервулвз" (111:121), что позволило Джеймсу повторить одно из достижений легендарного Уилта Чемберлена.

Однако до абсолютного показателя Чемберлена в серии 30+ Хардену придется провести еще 34 встречи.

Отметим, коллега Джеймса по амплуа - Уилт Чемберлен в 1961-1962 годах установил кажущийся недосягаемый рекорд, набрав 30 или больше очков в 65 матчах кряду.

Средняя результативность Джеймса Хардена в текущем розыгрыше НБА составляет 36.6 очка и он, естественно, лидирует в Лиге по этому показателю.

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