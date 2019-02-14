Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF) планирует изучить поведение полузащитника "Реала" Гарета Бэйла в дерби против "Атлетико" (3:1), сообщает AS.
После своего гола в ворота "матрасников", который установил окончательный счет в поединке, валлиец приложил левую руку к сгибу правой руки и изобразил оскорбительный жест.
Ла Лига направила в RFEF просьбу рассмотреть этот жест валлийца.
Bale celebró su gol al Atlético con un corte de mangas https://t.co/kBZEo5IG1s pic.twitter.com/TTwNQKw9Xp— Sportyou (@SportYou) 9 февраля 2019 г.
Если дисциплинарный комитет посчитает, что этот жест не был адресован фанатам "Атлетико" (тогда кому?), футболист может получить от 1 до 3 матчей дисквалификации (или календарный месяц).
Примечательно, что арбитр матча Мартинес Мунуэра не отразил поступок Гарета в протоколе.