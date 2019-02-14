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Ведущему игроку "Реала" грозит 12-матчевая дисквалификация за неприличный жест

Гарет Бэйл неуважительно отнесся к болельщикам "Атлетико".

Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF) планирует изучить поведение полузащитника "Реала" Гарета Бэйла в дерби против "Атлетико" (3:1), сообщает AS.

После своего гола в ворота "матрасников", который установил окончательный счет в поединке, валлиец приложил левую руку к сгибу правой руки и изобразил оскорбительный жест.

Ла Лига направила в RFEF просьбу рассмотреть этот жест валлийца.

Описание, которое Ла Лига предоставила федерации, предполагает возможную дисквалификацию по нескольким пунктам. Так, если будет решено, что оскорбительный жест провоцирует болельщиков соперника, то Бэйлу, по совокупности, грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей, уточняет издание.

Если дисциплинарный комитет посчитает, что этот жест не был адресован фанатам "Атлетико" (тогда кому?), футболист может получить от 1 до 3 матчей дисквалификации (или календарный месяц).

Примечательно, что арбитр матча Мартинес Мунуэра не отразил поступок Гарета в протоколе.

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