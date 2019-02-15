Киевское "Динамо" в рамках первого матча стадии 1/16 финала Лиги Европы в Пирее встречалось с 44-кратным чемпионом Греции - "Олимпиакосом".

Встреча завершилась результативной ничьей 2:2.

Первый тайм остался за хозяевами. Отсутствие игрового тонуса у киевлян, вызванного зимними каникулами, проявилось уже в самом дебюте поединка, когда Ахмед Хассан открыл счет в матче - защитники гостей на полтакта опаздывали с принятием решения в единоборствах с футболистами "Олимпиакоса", что позволило Хасану нанести удар по воротам Дениса Бойко без сопротивления 1:0.

Практически ничего не создав, динамовцы на 28-й минуте неожиданно счет сравняли. Томаш Кендзера в подкате неожиданно сделал изумительный пас в штрафную на Виталия Буяльского, которого абсолютно проигнорировала оборона греков 1:1.

Однако до перерыва гостям не удалось сохранить ничейный счет. Виктор Цыганков необдуманно вынес мяч с угла собственной штрафной площади через центр, произошел перехват и Жил Диаш метров с 25-ти вонзил мяч впритирку со штангой 2:1.

Второй тайм кардинально отличался от первой половины встречи.

Начиная с 60-й минуты киевляне безраздельно владели преимуществом, не обратив даже внимания на глупый выход из ворот Бойко, создавшего реальный шанс грекам увеличить свое преимущество.

Подопечные Александра Хацкевича создали ряд по-настоящему голевых моментов, один из которых на предпоследней минуте основного времени реализовал Беньямин Вербич 2:2.

Стратегически важный гол позволит киевлянам с оптимизмом смотреть на ответный поединок.

Обновление.