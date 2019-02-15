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Белорусский БАТЭ "снял скальп" с лондонского "Арсенала" в Лиге Европы

"Канониры" сенсационно проиграли в Борисове.

Белорусский БАТЭ "снял скальп" с лондонского "Арсенала" в Лиге Европы
Фото: EPA/UPG

В рамках первого раунда плей-офф Лиги Европы белорусский БАТЭ принимал на своем поле лондонский "Арсенал".

Матч завершился оглушительной сенсацией - за счет единственного гола, забитого хавбеком хозяев Станиславом Драгуном на последней минуте первого тайма, БАТЭ одержал победу 1:0.

Поединок также ознаменовался удалением французского легионера "Арсенала" Александра Ляказетта.

В ответном поединке, который состоится уже через неделю в Лондоне, перед "канонирами", выступавшими в Борисове практически основным составом, стоит непростая задача по выходу в стадию 1/8 финала.

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