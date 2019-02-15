UFC особенным образом поздравил с Днем святого Валентина подписчиков в своем Твиттере. Американская спортивная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам, опубликовала видеоролик, где один из бойцов наносит удар коленом в голову своему оппоненту.

При этом UFC изменил название известной композиции The Beatles "All you need is love" (прим. LB.ua – перевод: "Все, что тебе нужно – это любовь), где вместо "need" поставил слово "knee'd" (прим. Ред. – knee ("колено")).

All you knee'd is love, – написал UFC в Твиттере.