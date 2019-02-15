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Впервые с 2014 года российский футболист подписал контракт с клубом УПЛ (обновлено)

Василий Павлов будет выступать за "Черноморец".

Впервые с 2014 года российский футболист подписал контракт с клубом УПЛ (обновлено)
Василий Павлов
Фото: ФК "Черноморец"

Российский форвард Василий Павлов подписал контракт с одесским "Черноморцем", сообщает официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что 28-летний нападающий стал первым за 5 лет российским футболистом, который будет защищать цвета клуба Украинской Премьер-лиги.

Ранее Павлов выступал за российские "Крылья Советов", "Рубин", "Химки", "Армавир" и "Зоркий". 

В прошлом году нападающий защищал цвета латвийского "Вентспилса", за который в 19 матчах забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Также за свою карьеру уроженец Самары сыграл 13 матчей в еврокубках, в которых забил 3 гола.

Обновление. Пресс-атташе одесского "Черноморца" Сергей Мартынов сообщил о подробностях перехода российского нападающего Василия Павлова в украинский клуб.

"Василий позиционирует себя как гражданина Молдовы. Переход также оформлялся по паспорту Республики Молдова. В связи с этим ничего плохого быть не должно", - заявил Мартынов в интервью championat.com.

Напомним, последним из российских игроков был Сергей Каретник, перешедший в феврале 2014 года из "Кубани-2" в донецкий "Металлург".

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