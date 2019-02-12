"Батькивщина" заявила о подкупе властью избирателей от имени Тимошенко

Партия «Батькивщина»заявляет, что от имени ее штаба власть предлагает 500 гривен за поддержку кандидата в президенты Юлию Тимошенко. Это, говорится в официальном заявлении, зафиксировала служба безопасности партии со всех регионах Украины.

"Людям звонят на личные номера, представляются работниками штаба партии и предлагают им голосовать за Юлию Тимошенко. В случае согласия обещают заплатить 500 грн частями - до и после голосования. За каждого сагитированного человека, который предоставит паспортные данные, тоже предлагают вознаграждение", - говорится в заявлении "Батькивщины".

В партии заявляют, что массовый обзвон людей происходит с телефонных номеров, принадлежащих коллекторской компании, которая уже длительное время проводит различные социологические опросы по заказу БПП «Солидарность».

Кроме того, сообщается, что интернет-департамент партии фиксирует подобные действия оппонентов в социальных сетях. "За посты с поддержкой Юлии Тимошенко в Фейсбук и Инстаграм неизвестные провокаторы обещают деньги и сувенирную продукцию", - говорится в сообщении.

"Волна таких провокаций началась после того, как демократические кандидаты в президенты - Юлия Тимошенко, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко и другие - публично подписали Меморандум о честных выборах в эфире канала «1 + 1». Подписанты заявили, что команда Порошенко развернула целую сеть подкупа избирателей по всей стране, а несколько авторитетных СМИ опубликовали материалы с фактажем, который подтвердил, что Порошенко хочет купить украинцев, чтобы остаться у власти", - отмечается в заявлении.

«Батькивщина» акцентирует, что "любые предложения вознаграждения за поддержку Юлии Тимошенко является фальшивкой и провокацией, организованной властями".

"По нашей информации, масштабными фальсификациями против Юлии Тимошенко и сетью подкупа избирателей в штабе действующего президента занимается народный депутат Сергей Березенко. Ответственным за фальсификацию социологических данных является народный депутат Игорь Грынив, который является владельцем социологической компании «Социс». А контролирует это все лично Петр Порошенко", - отметили в партии Тимошенко.

"Мы хотим напомнить им, а также всем украинцам, участвующим в фальсификациях, что это является нарушением, которое карается законом. За преступления придется отвечать всем, кто так или иначе присоединится к искажению волеизъявления граждан". - резюмировали в пресс-службе "Батькивщины".