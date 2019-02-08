​Тимошенко, Садовый, Гриценко, Шевченко и Бондарь подписали меморандум за честные выборы

Кандидаты на пост президента Юлия Тимошенко, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко, Александр Шевченко и Виктор Бондарь подписали меморандум за честные выборы и о совместном противодействии фальсификациям.

Подписание состоялось в эфире телеканал "1 + 1".

Инициатива "За честные выборы" призвана защитить право украинцев на честные выборы и, как следствие, защитить демократический путь развития Украины.

"Сегодня честность и прозрачность выборов снова находится под угрозой. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что власть готовится к масштабной фальсификации результатов выборов", - говорится в документе.

Подписанты призвали других кандидатов, политиков, общественных лидеров, волонтеров, всех граждан Украины присоединиться к инициативе "За честные выборы".

"Мы призываем также каждого гражданина Украины не дать втянуть себя в процесс фальсификации выборов и сообщать обо всех фактах и попытках фальсификаций в координационный совет, который в ближайшие дни будет создан нашими политическими силами. Мы также обращаемся к нашим международным партнерам с призывом помочь защитить свободный выбор украинского народа", - указывается в тексте меморандума.

В нем подчеркивается, что все попытки сфальсифицировать выборы в Украине всегда заканчивались трагически для тех, кто пытался это сделать.

"Это не удастся никому сделать и сейчас. Украина - не Россия", - заявляют кандидаты на пост президента.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что по состоянию на 7 февраля полиция установила 36 фактов подкупа избирателей. Открыто 19 уголовных дел.