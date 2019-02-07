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Волкер изменил мнение о присутствии российских наблюдателей на выборах в Украине

Из-за России-агрессора "беспокойство Украины относительно безопасности очень реальное".

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что озабоченность Киева безопасности в контексте участия российских наблюдателей в выборах является весьма реальной, поскольку Россия является страной-агрессором.

Об этом Волкер написал в твиттере.

"Мы приветствуем готовность Украины содействовать деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ. Мы убеждены в преданности Украины прозрачности и проведению свободных и честных выборов. Следует помнить, что Россия является агрессором в Украине, а следовательно беспокойство Украины относительно безопасности очень реальное", - написал он.

Ранее Волкер призвал Украину допустить российских наблюдателей на президентские выборы. По его словам, участие российских наблюдателей в составе миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ) поможет общественному признанию результатов голосования.

Напомним, ранее стало известно, что ОБСЕ предлагает включить в список наблюдателей на выборах в Украине двух россиян.

МИД Украины несколько раз заявлял, что  не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ на украинских президентских выборах . Министр иностранных дел Павел Климкин, в частности, говорил, что российские наблюдатели на выборах в Украине - это неправильно как с политической и юридической, так и моральной точки зрения.

4 февраля в Раду был  внесен законопроект о недопуске российских наблюдателей на выборы.

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