Евроатлантическая прививка

Двойное блокирование
Утро в парламенте в четверг началось с попытки депутатов Блока Петра Порошенко не позволить «радикалам» Олега Ляшко заблокировать трибуну. Напомним, что всю пленарную неделю фракция Радикальной партии в полном составе устраивала «бдение» возле президиума, требуя от спикера Андрея Парубия поставить на голосование постановление о снижении тарифов. Также «ляшковцы» обещали стоять возле трибуны до тех пор, пока Кабмин не уволит главу НАК «Нафтогаз» Коболева за непомерные премии и как «главное зло и причину высокой цены на газ».
Уговоры спикера и аргументы коллег из других фракций, пытавшихся объяснить Ляшко и Ко, что что вопрос увольнения главы «Нафтогаза» вне компетенции парламента, не смогли переубедить радикалов, работающих на яркую ТВ-картинку для неискушенного политического потребителя.
В час Ч, перед голосованием за ключевой вопрос недели – внесение изменений в Конституцию и в ожидании появления президента Петра Порошенко в зале под куполом, его верные соратники по фракции заняли «оборонительные места», защищая от «радикалов» президиум, трибуну и даже штандарт главы государства.
Но это не остановило команду Олега Валерьевича, которая тоже подтянулась к трибуне. Андрей Парубий после открытия заседания был вынужден объявить перерыв для политических консультаций, чтобы положить конец абсурду, происходящему в зале.
Хотя, перефразируя: война – войной, как и блокирование, но праздник – по расписанию. И пока в кабинете спикера продолжались жаркие дебаты, под куполом представителю президента и замглавы фракции БПП Ирине Луценко вручали роскошные букеты цветов, поздравляя с днём рождения.
К слову, но позже, уже после голосования за закон с Ириной Луценко произошел настоящий й казус. Нардеп, возможно, переволновалась, а посему перепутала свои доклады по законопроектам, которые должна была зачитывать с трибуны. Неожиданно для зала, выступая по вопросу переименования Днепропетровской области, она начала с зачитывания тезисов на листке об угрозах вмешательства РФ в украинские выборы. Но в процессе чтения коллеги с мест своими возгласами дали понять, что она ошиблась документом. Выругавшись, народный депутат пошла менять бумаги. Спикер Парубий, едва скрывая улыбку, призвал зал поддержать представителя президента.
После 40 минут переговоров была найдена формула: «договоренность о создании временной следственной комиссии по формированию тарифов на газ». К слову, как показывает многолетний парламентский опыт не одного созыва, ни одна из подобных ВСК не привела к конкретным результатам. Кроме как, «собрались-поговорили», подготовили отчет о работе и все. (На данный момент в Раде продолжают работать две ВСК: по расследованию убийства Катерины Гандзюк и злоупотреблениям с имуществом Минобороны, – LB.ua).
Превью и заочный «холодный душ» для Порошенко
Как с блокированием было покончено, слово взял глава профильного Комитета по вопросам правовой политики и член БПП Руслан Князевич. Он напомнил всем присутствующим, что «сегодня мы пребываем на окончательной стадии принятия изменений в Конституцию в части закрепления курса на НАТО и ЕС». До этого, согласно процедуре, были даны два вывода Конституционного суда. Поэтому сейчас – последний аккорд – необходимы не менее 300 голосов «за», что поставит точку в процессе изменения Основного Закона.
Далее каждый по очереди глава фракции или нардеп от депутатской группы озвучил свою оценку такому важному решению.
Так, Виктор Бондар из «Возрождения» сетовал: почему коалиция БПП и «Народного фронта» готова голосовать за изменения в Конституцию по НАТО и ЕС, но упорно «опускает голову в песок» с такими же изменениями в части отмены депутатской неприкосновенности.
Глава БПП Артур Герасимов проигнорировал «ремарку» Бондаря, в очередной раз сказав, как отрезал: «Сегодня день окончательно покажет: кто за ЕС и НАТО, а кто за Москву», – был краток он.
В ответ глава «Самопомощь» Олег Березюк открыто пожаловался на то, что «конкретные политики используют изменения в Конституцию по евроатлантическому курсу в угоду своим мелким политическим интересам... Президент и его команда не глумятся и использовать эту тему, но эти изменения в Конституцию – это лишь декларация декларации, ведь нет сомнения, что Украина будет в НАТО и ЕС. Но реально эта власть ничего не делала, чтобы привести армию к стандартам НАТО, а экономку – к ЕС. Поэтому все это – мошенничество на святом!», – не подбирал эпитетов Березюк.
Затем слово взяла Юлия Тимошенко, которая напомнила, что была первым премьер-министром, правительство которого подало впервые заявку Украины ПДЧ в НАТО. «И очень странно, что эта инициатива действующего президента по изменению Конституции голосуется за 50 дней до выборов. У меня вопрос: неужели вам не хватало пяти лет при власти, чтобы не использовать декларации о членстве Украины в НАТО и ЕС как ширму реально того, что вы делаете?», – задала они риторический вопрос. Добавив, что все депутаты «Батькивщины» во избежание спекуляций будут голосовать «за» изменение Конституции – даже, понимая, что это ещё один «бонус» в предвыборную «корзину» Петра Алексеевича.
Правда, внефракционный нардеп от партии «Свобода» Юрий Левченко, выступая в ходе обсуждения вопроса, назвал это предложение Пётра Алексеевича «всего лишь оберткой от конфет, но эти изменения в Конституцию – это не сами конфеты». По одной простой причине: без реформ армии, без реальной борьбы с коррупцией на всех уровнях, – Украина не сможет банально подать даже заявки на членство в ЕС и НАТО в силу несоответствия четко прописанным стандартам и условиям членства.
Бенефис президента и сухой остаток
Кульминацией перед голосованием стало появление Президента в зале Рады.
Андрей Парубий также объявил, что в зале также присутствует: премьер Владимир Гройсман и экс-глава Кабмина Арсения Яценюк, «который первый начал этот путь Украины в ЕС и НАТО».
Петр Порошенко назвал этот день «историческим и уникальным», когда «состоится судьбоносное голосование за право Руси-Украины быть в североатлантическом союзе».
Он провел параллели между Украиной и Македонией, которая вчера получила членство в НАТО, несмотря на все «но». Начиная с вопросов о территориальной принадлежности и цельности, заканчивая просто названием государства.
«Путь Македонии был не простым, но страна разрушила планы РФ и двери альянса стали открытыми», – обнадежил Порошенко тех, кто сомневается в реальном членстве Украины в ЕС и НАТО из-за продолжения конфликта на Востоке и отсутствия безопасности границ, что является условиями, как Устава НАТО, так и членства в Евросоюзе.
После этого Рада вполне прогнозируемо поддержала курс на альянс и ЕС. Никакой интриги и быть не могло: все фракции, кроме «Оппоблока» и его осколка – «За жизнь» Бойко-Рабиновича, – голосовали «за».
Позже, в кулуарах Рады, когда спал «торжественный флер», началась предметная дискуссия.
Первое и спорное – «как Украина может стать членом альянса и ЕС, если на ее границах продолжаются военные действия, что противоречит нормам членства устава НАТО и Евросоюза», – утверждали оппозиционеры из «Самопомощи» и «Батькивщины», расценивая произошедшее в Раде не больше, чем популистическую декларацию без реальных последствий для страны.
В ответ нардепы из профильного Комитета по нацбезопасности и представители БПП и «Народного фронта» кивали на «политическую целесообразность», когда, например, та же Греция и Турция, будучи в военном конфликте, в силу «политической целесообразности» все же были приняты в альянс. Поэтому и Украина может быть исключением.
Более того, в БПП вообще допускают, что Украина ещё до обещанной в 2024 году заявки Петра Алексеевича в ЕС, получит членство в НАТО. И, даже минуя процедуру ПДЧ и все формальности со стандартами армии. Мол, главное – это, вновь, все та же политическая воля членов альянса. И в условиях продолжения конфликта с РФ, НАТО как раз вполне может взять Киев под опеку.
В Комитете ВР по вопросам евроинтеграции LB.ua на эти сентенции БПП рекомендовали «учить матчасть» и уставные документы НАТО и ЕС, «процедуры и нормы которых даже при всем политическом желании, обойти невозможно», – советовал нам один из депутатов, в прошлом – дипломат.
«Членство в Альянсе, как и Евросоюзе с его кризисом и after-шоками от Brexit, увы, для нас неблизкая перспектива. Хотя, о последствиях тоже можем поспорить», – продолжил наш собеседник.
Стоит напомнить, что изначально евроатлантический курс Украины был закреплён в Законе «Об основах внешней и внутренней политике» ещё при втором президенте Леониде Кучме. И получись входной билет в альянс – «План по получению членства в НАТО» (ПДЧ) Украина могла фактически после Оранжевой революции, уверен экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
«На самом деле Украина ещё в сентябре 2006 года могла получить ПДЧ, ещё при министре иностранных дел Борисе Тарасюке. Тогда Янукович публично заявил в Брюсселе, что Украина не готова получить ПДЧ. И это было шоком. В начале 2008 года, когда Тимошенко уже была во главе правительства, а я был главой МИД, я передал заявку о получении ПДЧ. Но на саммите в Бухаресте нам ответили «нет». И это произошло в силу разных факторов, которые касались не только Украины. Тогда президент США Буш-младший заглядывал в рот Путину и Кремлю, питая иллюзии о возможной дружбе и зоне свободной торговли. У нас тоже было далеко не все так однозначно», – заявил он LB.ua.
Когда же Виктор Янукович пришёл к власти под шумок с изменениями в Конституцию в части усиления полномочий президента, внесли правки в сопутствующий Закон «Об основах внешней и внутренней политики», исключив из него норму об евроинтеграции Украины.
«При всех нюансах, что произошло? Сегодня впервые за всю историю, именно в Конституцию, а не закон, внесли нормы о евроатлантическом курсе Украины. Это, знаете, я бы назвал, прививкой любому новому президенту и парламенту. Ведь поменять Конституцию, а значит изменить внешний курс Украины, намного сложнее, чем просто закон», – Владимир Огрызко.