Евроатлантическая прививка

7 февраля Верховная Рада 334 «за» проголосовала за окончательное изменение Конституции в части закрепления евроатлантического курса Украины . Почему это произошло только накануне президентских выборов, кто добавит это достижение в свою «предвыборную копилку» и насколько реальны шансы Украины стать членом А льянса и Евросоюза – читайте в репортаже LB.ua.

Двойное блокирование

Утро в парламенте в четверг началось с попытки депутатов Блока Петра Порошенко не позволить «радикалам» Олега Ляшко заблокировать трибуну. Напомним, что всю пленарную неделю фракция Радикальной партии в полном составе устраивала «бдение» возле президиума, требуя от спикера Андрея Парубия поставить на голосование постановление о снижении тарифов. Также «ляшковцы» обещали стоять возле трибуны до тех пор, пока Кабмин не уволит главу НАК «Нафтогаз» Коболева за непомерные премии и как «главное зло и причину высокой цены на газ».

Уговоры спикера и аргументы коллег из других фракций, пытавшихся объяснить Ляшко и Ко, что что вопрос увольнения главы «Нафтогаза» вне компетенции парламента, не смогли переубедить радикалов, работающих на яркую ТВ-картинку для неискушенного политического потребителя.

Фото: Макс Требухов

В час Ч, перед голосованием за ключевой вопрос недели – внесение изменений в Конституцию и в ожидании появления президента Петра Порошенко в зале под куполом, его верные соратники по фракции заняли «оборонительные места», защищая от «радикалов» президиум, трибуну и даже штандарт главы государства.

Фото: Макс Требухов

Но это не остановило команду Олега Валерьевича, которая тоже подтянулась к трибуне. Андрей Парубий после открытия заседания был вынужден объявить перерыв для политических консультаций, чтобы положить конец абсурду, происходящему в зале.

Хотя, перефразируя: война – войной, как и блокирование, но праздник – по расписанию. И пока в кабинете спикера продолжались жаркие дебаты, под куполом представителю президента и замглавы фракции БПП Ирине Луценко вручали роскошные букеты цветов, поздравляя с днём рождения.

К слову, но позже, уже после голосования за закон с Ириной Луценко произошел настоящий й казус. Нардеп, возможно, переволновалась, а посему перепутала свои доклады по законопроектам, которые должна была зачитывать с трибуны. Неожиданно для зала, выступая по вопросу переименования Днепропетровской области, она начала с зачитывания тезисов на листке об угрозах вмешательства РФ в украинские выборы. Но в процессе чтения коллеги с мест своими возгласами дали понять, что она ошиблась документом. Выругавшись, народный депутат пошла менять бумаги. Спикер Парубий, едва скрывая улыбку, призвал зал поддержать представителя президента.

Фото: Татьяна Бондаренко Фото: Татьяна Бондаренко Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

После 40 минут переговоров была найдена формула: «договоренность о создании временной следственной комиссии по формированию тарифов на газ». К слову, как показывает многолетний парламентский опыт не одного созыва, ни одна из подобных ВСК не привела к конкретным результатам. Кроме как, «собрались-поговорили», подготовили отчет о работе и все. (На данный момент в Раде продолжают работать две ВСК: по расследованию убийства Катерины Гандзюк и злоупотреблениям с имуществом Минобороны, – LB.ua).

Превью и заочный «холодный душ» для Порошенко

Как с блокированием было покончено, слово взял глава профильного Комитета по вопросам правовой политики и член БПП Руслан Князевич. Он напомнил всем присутствующим, что «сегодня мы пребываем на окончательной стадии принятия изменений в Конституцию в части закрепления курса на НАТО и ЕС». До этого, согласно процедуре, были даны два вывода Конституционного суда. Поэтому сейчас – последний аккорд – необходимы не менее 300 голосов «за», что поставит точку в процессе изменения Основного Закона.

Далее каждый по очереди глава фракции или нардеп от депутатской группы озвучил свою оценку такому важному решению.

Фото: Макс Требухов

Так, Виктор Бондар из «Возрождения» сетовал: почему коалиция БПП и «Народного фронта» готова голосовать за изменения в Конституцию по НАТО и ЕС, но упорно «опускает голову в песок» с такими же изменениями в части отмены депутатской неприкосновенности.

Глава БПП Артур Герасимов проигнорировал «ремарку» Бондаря, в очередной раз сказав, как отрезал: «Сегодня день окончательно покажет: кто за ЕС и НАТО, а кто за Москву», – был краток он.

Фото: Макс Требухов

В ответ глава «Самопомощь» Олег Березюк открыто пожаловался на то, что «конкретные политики используют изменения в Конституцию по евроатлантическому курсу в угоду своим мелким политическим интересам... Президент и его команда не глумятся и использовать эту тему, но эти изменения в Конституцию – это лишь декларация декларации, ведь нет сомнения, что Украина будет в НАТО и ЕС. Но реально эта власть ничего не делала, чтобы привести армию к стандартам НАТО, а экономку – к ЕС. Поэтому все это – мошенничество на святом!», – не подбирал эпитетов Березюк.

Затем слово взяла Юлия Тимошенко, которая напомнила, что была первым премьер-министром, правительство которого подало впервые заявку Украины ПДЧ в НАТО. «И очень странно, что эта инициатива действующего президента по изменению Конституции голосуется за 50 дней до выборов. У меня вопрос: неужели вам не хватало пяти лет при власти, чтобы не использовать декларации о членстве Украины в НАТО и ЕС как ширму реально того, что вы делаете?», – задала они риторический вопрос. Добавив, что все депутаты «Батькивщины» во избежание спекуляций будут голосовать «за» изменение Конституции – даже, понимая, что это ещё один «бонус» в предвыборную «корзину» Петра Алексеевича.

Фото: Татьяна Бондаренко

Правда, внефракционный нардеп от партии «Свобода» Юрий Левченко, выступая в ходе обсуждения вопроса, назвал это предложение Пётра Алексеевича «всего лишь оберткой от конфет, но эти изменения в Конституцию – это не сами конфеты». По одной простой причине: без реформ армии, без реальной борьбы с коррупцией на всех уровнях, – Украина не сможет банально подать даже заявки на членство в ЕС и НАТО в силу несоответствия четко прописанным стандартам и условиям членства.

Бенефис президента и сухой остаток

Кульминацией перед голосованием стало появление Президента в зале Рады.

Андрей Парубий также объявил, что в зале также присутствует: премьер Владимир Гройсман и экс-глава Кабмина Арсения Яценюк, «который первый начал этот путь Украины в ЕС и НАТО».

Фото: Татьяна Бондаренко

Петр Порошенко назвал этот день «историческим и уникальным», когда «состоится судьбоносное голосование за право Руси-Украины быть в североатлантическом союзе».

Фото: пресс-служба президента

Он провел параллели между Украиной и Македонией, которая вчера получила членство в НАТО, несмотря на все «но». Начиная с вопросов о территориальной принадлежности и цельности, заканчивая просто названием государства.

«Путь Македонии был не простым, но страна разрушила планы РФ и двери альянса стали открытыми», – обнадежил Порошенко тех, кто сомневается в реальном членстве Украины в ЕС и НАТО из-за продолжения конфликта на Востоке и отсутствия безопасности границ, что является условиями, как Устава НАТО, так и членства в Евросоюзе.

После этого Рада вполне прогнозируемо поддержала курс на альянс и ЕС. Никакой интриги и быть не могло: все фракции, кроме «Оппоблока» и его осколка – «За жизнь» Бойко-Рабиновича, – голосовали «за».

Фото: Макс Требухов

Позже, в кулуарах Рады, когда спал «торжественный флер», началась предметная дискуссия.

Первое и спорное – «как Украина может стать членом альянса и ЕС, если на ее границах продолжаются военные действия, что противоречит нормам членства устава НАТО и Евросоюза», – утверждали оппозиционеры из «Самопомощи» и «Батькивщины», расценивая произошедшее в Раде не больше, чем популистическую декларацию без реальных последствий для страны.

В ответ нардепы из профильного Комитета по нацбезопасности и представители БПП и «Народного фронта» кивали на «политическую целесообразность», когда, например, та же Греция и Турция, будучи в военном конфликте, в силу «политической целесообразности» все же были приняты в альянс. Поэтому и Украина может быть исключением.

Фото: Depositphotosmshch1

Более того, в БПП вообще допускают, что Украина ещё до обещанной в 2024 году заявки Петра Алексеевича в ЕС, получит членство в НАТО. И, даже минуя процедуру ПДЧ и все формальности со стандартами армии. Мол, главное – это, вновь, все та же политическая воля членов альянса. И в условиях продолжения конфликта с РФ, НАТО как раз вполне может взять Киев под опеку.

В Комитете ВР по вопросам евроинтеграции LB.ua на эти сентенции БПП рекомендовали «учить матчасть» и уставные документы НАТО и ЕС, «процедуры и нормы которых даже при всем политическом желании, обойти невозможно», – советовал нам один из депутатов, в прошлом – дипломат.

«Членство в Альянсе, как и Евросоюзе с его кризисом и after-шоками от Brexit, увы, для нас неблизкая перспектива. Хотя, о последствиях тоже можем поспорить», – продолжил наш собеседник.

Стоит напомнить, что изначально евроатлантический курс Украины был закреплён в Законе «Об основах внешней и внутренней политике» ещё при втором президенте Леониде Кучме. И получись входной билет в альянс – «План по получению членства в НАТО» (ПДЧ) Украина могла фактически после Оранжевой революции, уверен экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Фото: Макс Левин

«На самом деле Украина ещё в сентябре 2006 года могла получить ПДЧ, ещё при министре иностранных дел Борисе Тарасюке. Тогда Янукович публично заявил в Брюсселе, что Украина не готова получить ПДЧ. И это было шоком. В начале 2008 года, когда Тимошенко уже была во главе правительства, а я был главой МИД, я передал заявку о получении ПДЧ. Но на саммите в Бухаресте нам ответили «нет». И это произошло в силу разных факторов, которые касались не только Украины. Тогда президент США Буш-младший заглядывал в рот Путину и Кремлю, питая иллюзии о возможной дружбе и зоне свободной торговли. У нас тоже было далеко не все так однозначно», – заявил он LB.ua.

Когда же Виктор Янукович пришёл к власти под шумок с изменениями в Конституцию в части усиления полномочий президента, внесли правки в сопутствующий Закон «Об основах внешней и внутренней политики», исключив из него норму об евроинтеграции Украины.

«При всех нюансах, что произошло? Сегодня впервые за всю историю, именно в Конституцию, а не закон, внесли нормы о евроатлантическом курсе Украины. Это, знаете, я бы назвал, прививкой любому новому президенту и парламенту. Ведь поменять Конституцию, а значит изменить внешний курс Украины, намного сложнее, чем просто закон», – Владимир Огрызко.