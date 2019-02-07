Верховная Рада создала единый реестр ветеранов

Реестр создается для учета, реализации льгот и других соцгарантий.

Верховная Рада создала единый государственный реестр ветеранов войны.За принятие законопроекта №9508 за основу и в целом проголосовали 237 депутатов.

Реестр будет предназначен для сбора и хранения информации о ветеранах войны, лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции достоинства, членах семей таких лиц.

Реестр создается для учета, реализации льгот и других социальных гарантий, администрирования потребностей и координации деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления. Персональные данные реестра будут являться информацией с ограниченным доступом согласно закону о защите персональных данных.

Ответственным за ведение реестра будет Министерство по делам ветеранов, а порядок ведения реестра предлагается определять Кабинету Министров.

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз раньше говорила, что создание этого реестра будет одним из приоритетных направлений работы министерства. Подробнее об этом читайте в ее блоге на LB.ua "Навіщо потрібен реєстр ветеранів".

По законодательству Украины есть 20 категорий лиц, которые относятся к участникам боевых действий, 13 категорий граждан, имеющие право на статус лиц с инвалидностью вследствие войны, и 11 категорий лиц - участников войны. Отдельно законодательство о ветеранах распространяется на семьи погибших, пострадавших участников Революции Достоинства, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Действующий закон о ветеранах распространяется и на солдат Красной армии, и на воинов УПА, и ветеранов нынешней войны на Донбассе, и ветеранов Афганистана, и тех кто служил в Анголе или Лаосе, партизан, подпольщиков, жителей блокадного Ленинграда и даже ветеранов гражданской войны начала ХХ века.