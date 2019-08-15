"Слуга народа" намерена упразднить комитет Рады по делам ветеранов

"Государственные средства пойдут на поддержку защитников Украины, а не на трудоустройство на госдолжностях людей, которые не имеют отношения к АТО".

Политическая партия "Слуга народа" не намерена сохранять комитет Верховной Рады по делам ветеранов.

Об этом сообщается на странице партии в фейсбуке.

"Ветераны есть как в составе фракции, так и среди избирателей. Поэтому для защиты их интересов не нужна бюрократия с комитетами или министерствами. Также, как и пиар на ветеранской теме - все это лишь дополнительный способ политиков нажиться", - отметила депутат партии Галина Третьякова.

По ее словам, государственные средства пойдут "на поддержку защитников Украины, а не на трудоустройство на госдолжностях людей, которые не имеют отношения к АТО или к фронту".

Третьякова подчеркнула, что стратегия парии - закон о ветеранах, который четко регламентирует льготы и категории.

"А еще надо создать агентство, которое будет координировать предоставления льгот. К этой агентства целесообразно брать специалистов из числа ветеранов. Вот тогда будет целостная социальная политика. Украина больше не будет спонсировать раздутый госаппарат", - пояснила она.

"У нас не будет комитетов по делам пенсионеров, по делам инвалидов, по делам еще кого-то. Однако никто не будет забыт или обделен", - добавила будущий нардеп.

Напомним, в ноябре прошлого года Кабмин создал Министерство по делам ветеранов, которое стало правопреемником Госслужбы по делам ветеранов. На должность министра была назначена нардеп Ирина Фриз.

Фриз считает недопустимым сокращение комитета Рады по делам ветеранов. По ее словам, после сокращения комитета будет сокращено и профильное министерство.

В партии "Слуга народа" выступают за сокращение количества комитетов Рады с 27 до 22. 14 августа состоялось заседание подготовительной рабочей группы из новоизбранных депутатов по этим вопросам. Подробнее читайте в материале LB.ua "Бой за комитеты".