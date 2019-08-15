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Франция назначила нового посла в Украине

В ближайшее время он прибудет в Киев.

Франция назначила нового посла в Украине
Этьен де Понсиль
Фото: Этьен де Понсиль\twitter

Франция назначила послом в Украине Этьена де Понсиля вместо Изабель Дюмон. Об этом ново обеспеченный посол заявил у себя в твиттере.

"Горд и счастлив моим назначением на должность посла Франции в Украине. Отъезд в Киев приближается", - отметил де Понсиль.

Дипломат сообщил, что в ближайшее время прибудет в Киев.

Напомним, 7 августа в телефонном разговоре с президентом Франции Владимир Зеленский призвал лидеров стран "Нормандской четверки" срочно собраться для сохранения мирного процесса в Украине.

9 августа в Министерстве иностранных дел Франции сообщили, что смена "нормандского формата" не стоит на повестке дня.

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